Vitória e Mário, filhos de Mário Jardel, estiveram hoje no programa 'Dois às 10' à conversa com Maria Cerqueira Gomes e Cláudio Ramos, comentando a prestação do pai no 'Big Brother Famosos'.

"Fiquei um bocado em choque quando me disse. A primeira coisa que perguntei foi se era o do Brasil, nem pensei em Portugal. Apoiei a decisão dele", começou por referir Vitória.

Por seu turno, o irmão notou: "Disse-me há umas semanas. Primeiro não acreditei, pensei que ele estava a brincar comigo, porque faz muitas brincadeiras".

Mário, que apesar de viver em Itália onde joga futebol, mantém uma relação próxima com o pai, sublinhou: "Sempre tive orgulho do meu pai, sempre tive orgulho da história que ele teve, principalmente aqui em Portugal".

Por seu turno, Vitória enalteceu o caminho que Jardel tem percorrido na luta contra o vício em drogas: "Acho que o meu pai é o mesmo de sempre, simplesmente está numa luta diária, como ele diz. Já superou, só que tem de continuar. No jogo está a ser genuíno e a ser o que é cá fora, obviamente que está a jogar, mas não sei a estratégia dele".

Por fim, os dois deixaram uma mensagem dirigida ao progenitor, caso o 'Big' dê autorização para que esta seja transmitida dentro da casa:

