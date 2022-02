Jamie Oliver recordou em entrevista ao podcast 'On Jimmy's Farm' um dos momentos mais caricatos que já viveu num estúdio de televisão.

O chef de cozinha, de 46 anos, trabalhava como convidado do programa 'The Oprah Winfrey Show', corriam os anos 2000, quando quase atropelou a apresentadora com uma mota.

Era suposto Jamie Oliver aparecer de mota em estúdio e o 'número' até estava ensaiado, mas... "O que ninguém disse a ninguém foi que o pessoal da limpeza veio depois dos ensaios e poliu o chão".

"Eu entrei, pisei no travão e nada aconteceu. Eu estava a ir em direção a Oprah e não estava a conseguir parar. Eu voei para fora da mota", recorda.

Jamie Oliver revela que esta episódio fez com que a seguranças do local se tornasse "bastante agressiva". "Os seguranças dela pensaram que estava a tentar matá-la", lembra.

Por outro lado, havia quem temesse que o caso desse início a um processo em tribunal por parte do chef. Porém, Jamie garante que ficou bem, recuperou do susto e não se mostrou nada importado com o que aconteceu.

