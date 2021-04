Manuela Moura Guedes foi uma das figuras públicas a reagir ao julgamento de José Sócrates no âmbito do processo Operação Marquês. Tendo em conta a decisão instrutória, acerca da qual muitos manifestaram o seu desagrado, eis que a antiga jornalista decidiu ironizar com a situação.

"Nada mais se oferece para eu partilhar publicamente. Bem haja Juiz Ivo Rosa! Graças a si há uma razão perfeitamente justa, ou o Meritíssimo não seria juiz, para um alívio nos impostos a pagar pela maioria de nós. O impresso já aí está", começa por referir na legenda de uma publicação onde surge um impresso do IRS no qual se pode ler "trabalho ilícito".

"Agora é só 'gamar', corromper, ou ser corrompido... as atividades são muitas e não há que enganar. É só seguir os bons exemplos que vêm de cima. E viva este 3° mundo onde tudo vive pacificamente, venerando e obrigado!", completa.

Leia Também: Operação Marquês. Famosos reagem à decisão instrutória

Leia Também: Prescrição e erro na qualificação jurídica salvam Sócrates de corrupção

Leia Também: "As acusações da minha governação caíram com um estrondo. Ouviu-se longe"