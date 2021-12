Olivia Wilde decidiu tatuar o nome dos filhos nos braços, como foi destacado no Instagram esta quarta-feira, 8 de dezembro.

A atriz é mãe de duas crianças, Otis, de sete anos, e Daisy, de cinco, da relação terminada com Jason Sudeikis.

Numa fotografia publicada na página de Instagram do Doctor Woo, pode ver-se Otis escrito no braço direito da artista e Daisy no braço esquerdo. Publicação que a atriz destacou depois nas stories da sua página na mesma rede social.

© Instagram

