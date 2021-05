Olivia Wilde conseguiu obter uma ordem de restrição contra o suposto perseguidor.

A ordem, emitida esta segunda-feira, não permite que Eric Nathaniel Fuhs esteja perto da atriz, do 'ex' Jason Sudeikis e dos filhos, Otis, de sete anos, e Daisy, de quatro, num período de três anos. A mesma irá expirar a 3 de maio de 2024, relata o Page Six.

Como foi avançado anteriormente, Olivia já tinha conseguido uma ordem de restrição temporária contra Fuhs em abril. No entanto, agora conseguiu uma nova atualização com o prazo do término da mesma prolongado.

