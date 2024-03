Olivia Rodrigo cumpriu a sua promessa de ampliar a consciencialização e o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva, convidando a organização 'Right by You' a distribuir gratuitamente anticoncepcionais de emergência, preservativos e informações sobre o aborto aos fãs da sua digressão, "Guts".

Os espectadores do concerto desta terça-feira, dia 12 de março, em St. Louis, Missouri, puderam levar para casa um pacote que inclui duas caixas de Julie - um anticoncecional de emergência que ajuda a prevenir a gravidez quando tomado dentro de 72 horas após relações sexuais desprotegidas - bem como cartões com códigos QR que direcionam para informações sobre recursos de acesso ao aborto e ao Fundo para o Aborto do Missouri.

Os fãs também relataram a distribuição de preservativos gratuitos no concerto.

Leia Também: Olivia Rodrigo animada com "todos os bons momentos que virão"