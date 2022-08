Olivia Munn 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com novas e adoráveis fotografias do filho, o pequeno Malcolm.

Esta sexta-feira, a mamã 'babada' publicou três fotografias na rede social onde aparece na companhia do menino, que completou oito meses em julho e é fruto da relação com John Mulaney.

As imagens rapidamente chamaram a atenção de muitos seguidores, que também ficaram 'derretidos' com a ternura do bebé.

