"Olarilólé, olarilólei". É isto que o país inteiro canta neste momento, altura em que 'Preço Certo', de Pedro Mafama, se tornou a música portuguesa mais ouvida no Spotify em Portugal.

O cantor reagiu à conquista nas redes sociais e, feliz com estes resultados, falou também sobre o objetivo que estabeleceu na criação e produção do tema.

"O 'Preço Certo' é a música portuguesa mais ouvida no Spotify em Portugal. Um grande abraço a todos que têm ouvido, vivido e espalhado esta canção. Enche-me de alegria ver a minha música a tocar em bailes, almoços e jantaradas, casamentos, salões de beleza, colunas do telemóvel, em família, no trabalho ou entre amigos, e a fazer dançar pessoas de todas as idades - o objetivo sempre foi este, fazer música para todos, trazer-vos a minha visão da cultura popular e mudar o rumo do comboio. Obrigado", escreveu o artista, companheiro da fadista Ana Moura.