Channing Tatum aumentou as temperaturas com a sua mais recente publicação do Instagram. O ator de 40 anos partilhou uma fotografia na qual exibe a sua excelente forma física em tronco nu, aproveitando para falar da evolução da mesma.

"Tem sido uma longa caminhada. Injúrias, vida de merd* e insanidade em termos gerais. O pai está finalmente de volta! Vai ser um corrida gira nos próximos 10 anos. Para todos aqueles que estiveram aqui para mim e que me apoiaram em tudo, adoro-vos. Vou deixar-vos orgulhoso. Vamos lá", notou, em tom de desabafo.

De recordar que o artista passou por uma fase complicada da sua vida na sequência da sua separação de Jenna Dewan no ano passado, com quem esteve casado durante 10 anos. Os dois têm uma filha em comum, Everly, de sete anos.

De recordar que atualmente Channing encontra-se num relacionamento com a cantora Jessie J. Já Jenna casou-se com Steve Kazee, com quem tem um filho bebé, o pequeno Callum Michael.

Leia Também: Channing Tatum escreveu um livro infantil durante quarentena