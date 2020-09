Channing Tatum escreveu um livro infantil durante o período de quarentena, por causa do novo coronavírus, e dedicou a obra à filha, Everly, de seis anos.

Foi através de uma publicação feita no Instagram, esta segunda-feira, que o ator anunciou o projeto, referindo que o livro irá chamar-se 'The One and Only Sparkella'.

"Não sei quanto a vocês, mas as coisas ficaram um pouco estranhas para mim na quarentena", começou por escrever na rede social. "Acabei por me trancar no quarto da minha filha, de sete anos. E acabei por encontrar a criança que há em mim", acrescentou, mostrando o resultado dos seus dias durante o confinamento.

De acordo com o The Independent, a obra será publicada nos Estados Unidos pela Feiwel & Friends em maio de 2021.

Leia Também: Livro revela alegada conta secreta do príncipe Harry no Instagram