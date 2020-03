Ainda se lembra de Jéssica Maria, concorrente da terceira edição do programa 'Casa dos Segredos'? Oito anos depois do reality show ter ido para o ar, fomos perceber o que a anda a jovem a fazer.

Jéssica foi na época uma das mais famosas concorrentes do formato. Dentro da casa mais vigiada do país chegou a formar um casal com Cláudio Viana, mas a relação não resistiu à vida fora do reality show.

Agora, a jovem está cada vez mais afastada da vida púbica. Apesar de ter mais 100 mil seguidores na conta oficial de Instagram, as suas publicações são pouco frequentes e remontam a viagens realizadas no final de 2019.

É a vida profissional que lhe ocupa grande parte do seu tempo. Jessica é dona do espaço de estética J Marie With Love, onde a própria desempenha funções de manicure.

