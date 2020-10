Depois de na semana passada ter começado as celebrações do aniversário com um presente especial, um grande bolo de aniversário, Cardi B recebeu outra prenda inesperada e antecipada.

Agora foi o ex-companheiro - a quem pediu o divórcio no passado mês de setembro - quem comprou um outdoor em nome da filha que têm em comum, a pequena Kulture Kiari, de dois anos, como relata a imprensa internacional.

Esta sexta-feira, a rapper publicou um vídeo na sua página de Instagram onde destaca o presente de Offset: um outdoor cor-de-rosa cheio de brilho e onde se pode ler: "Muitos parabéns, mãe. Com amor, Kulture". Além das palavras, vê-se ainda uma fotografia de Cardi B com a filha, ambas vestidas de cor-de-rosa, com óculos de sol e malas a combinar.

"Obrigada sir. Adorei", escreveu na legenda do vídeo, levando muitos fãs a adivinhar que o outdoor foi um presente de Offset. Veja o vídeo na galeria.

Pouco tempo antes de Cardi ter partilhado o vídeo, Offset admitiu que sentia a falta da rapper.

