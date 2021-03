Novak Djokovic é o tenista que lidera o ranking da ATP enquanto melhor tenista do mundo há mais semanas consecutivas, motivo de alegria que o terá levado a projetar uma festa de celebração com a sua equipa.

Porém, nem tudo correu como esperado e Djokovic quase foi alvo de um golpe para tentarem denegrir a sua imagem.

As intenções seriam manchar a carreira do tenista e também o seu casamento, conta uma revista sérvia - país de onde o tenista é natural.

De acordo com a publicação, "um homem com muito dinheiro" tentou contratar os serviços de uma modelo para seduzir Novak Djokovic. O plano incluía gravar o momento em que os dois se envolvessem sexualmente e depois tornar as imagens públicas.

O homem em questão, que terá recebido indicações para executar o plano vindas de Inglaterra, quis contratar a modelo Natalija Scekic, e é ela quem agora conta toda a história à imprensa.

"É verdade que um homem me contactou. Conheço-o da cidade e considerava-o um tipo sério. [...] Quando ele me convidou para sair, pensei que fosse por um assunto de negócios. No entanto, à medida que a conversa avançava, percebi que não tinha nada a ver com a minha vida", começa por contar a modelo em declarações à 'Svet & Scandal'.

"Achei que estava uma câmera escondida quando ele me disse que tinha que seduzir Novak e gravá-lo [...]. Ele disse-me que eu poderia conseguir cerca de 60.000 euros e uma viagem para onde quisesse", continua Natalija Scekic, que diz ter-se sentido "ofendida e humilhada" com a proposta.

"Espero que não tenham encontrado uma mulher que queira fazer isso, porque não é justo para com o Novak. Ele é o nosso melhor embaixador, um homem exemplar, de família", termina.

Novak Djokovic é casado com Jelena Djokovic desde 2014, mas o casal namora desde 2005. Juntos têm dois filhos em comum: Tara Djokovic, de três anos, e Stefan Djokovic, de seis.

