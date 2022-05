Em vários país, como nos EUA, o Dia da Mãe celebra-se no segundo domingo do mês de maio e foram várias as celebridades internacionais que assinalar a data no dia 8.

Entre as muitas publicações feitas nas redes sociais, destaca-se a partilha de Dave e Odette Annable. Isto porque os atores marcaram o dia com uma novidade muito especial.

O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé em comum, depois de terem sido pais da pequena Charlie Mae, de seis anos.

No Instagram, os papás mostraram um vídeo da filha mais velha a ser surpreendida com a feliz notícia. E foi desta forma que comemoraram o Dia da Mãe este domingo, 8 de maio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Odette Annable (@odetteannable)

