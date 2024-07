Margot Robbie prepara-se para ser mãe pela primeira vez, como noticia a imprensa internacional.

A novidade foi confirmada por várias fontes à People, que a estrela de 'Barbie', de 34 anos, e o marido, Tom Ackerley, estão à espera do primeiro bebé. Os representantes do casal ainda não se manifestaram.

Ainda assim, há imagens em que a 'barriguinha' de Margot Robbie não passa despercebida. As fotografias foram captadas quando a atriz se deslocava para um barco enquanto está de férias no Lago Como, em Itália, com o companheiro, no domingo.

