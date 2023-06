"Gostava de só publicar coisas positivas na minha única, e verdadeira, conta de Instagram mas como uma louca e uma louca júnior, ambas agressoras, continuam a atacar todos os dias, aqui fica o aviso, esta conta da fotografia é falsa, assim como as outras quarenta ou cinquenta que já denunciei". Foi com estas palavras que António Pedro Cerdeira começou a publicação que fez no Instagram esta quarta-feira, dia 14 de junho.

Ao denunciar uma nova página que foi criada com a sua imagem de forma indevida, o artista mostrou-se revoltado com tais atos.

"Odeio criminosos e ainda mais criminosos(as) agressoras burras, deve ser a primeira conta de fãs com fotografias próprias e de netos sem ser do ator… E viva a necessidade de protagonismo mas não é a única. Passado um ano de agressões, de calúnias e difamação, de violência e perseguição diária, a 'justiça' continua a pensar??? É preciso mais o quê? Haja vergonha… ou não", disse.

"Ainda bem que tenho estatuto de vítima. Benditos impostos para… enfim, não dá jeito, para alguns, ser inocente mas temos pena", acrescentou.

"P.S. Agradeço que denunciem esta conta da foto e ponham comentários. Até fotos de crianças estão lá como a que aparece na foto que publiquei. Mas 'tenho a certeza' que o procurador ou procuradora responsável por este processo vai tomar medidas, já que até imagens de crianças são usadas… Obrigado", continuou.

"António Pedro Cerdeira vitima de violência domestica e perseguido, insultado e difamado diariamente há mais dum ano a esta parte", escreveu, por fim.

