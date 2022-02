Oceana Basílio contou aos seguidores da sua página de Instagram, este domingo, 6 de fevereiro, que está infetada com Covid-19.

"Dez dias depois… achava eu até esse dia que já deveria ser imune ou algo do género e estava a caminho da terceira vacina. Apanhou-me mesmo este Covid e com força. Finalmente um dia tranquilo e de sol. Ps: já falo com o espelho e as paredes", disse na legenda de uma fotografia que captou em frente a um espelho.

Uma partilha que não tardou a receber várias carinhosas mensagens de fãs, colegas e amigos que lhe desejaram "rápidas melhoras".

Leia Também: Oceana Basílio 'regressa' aos treinos e recorda cirurgia