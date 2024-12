São muitas as pessoas que no último dia do ano recorrem às redes sociais para partilhar uma reflexão e deixar boas 'energias' para o próximo ano que se aproxima. E os famosos não são exceção.

Oceana Basílio foi uma das muitas caras conhecidas que recorreram ao Instagram para partilhar uma mensagem de Ano Novo, tendo confessado que "sempre adorou a Passagem de Ano".

"Inspirada de alma e coração aberto para 2025. Sempre adorei a Passagem de Ano. Mais amor, mais empatia. E na longínqua esperança dessa minha utopia. Esperando um mundo novo cheio de paz e humanidade. Uma nova e clara manhã para cada um, é o que habita nos meus sonhos. Que se cante, viva e dance por cada dia bonito. É o meu desejo e como vivo", escreveu.

