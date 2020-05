Oceana Basílio e José Fidalgo estão separados, como tem sido destacado nos últimos dias na imprensa cor de rosa. Afirmações que chegam depois de uma troca de comentários da atriz com os fãs.

Um internauta comentou, recentemente, uma das fotografias de Oceana e escreveu: "Feliz namoro com o José Fidalgo". Logo de seguida, um outro seguidor disse: "Ele já acabou com ela".

Ao ver as reações, a atriz acabou por comentar: "Ou ela. Só quem vive é que sabe o que vai em casa".

Conversa que esteve em destaque na emissão d'O Programa da Cristina', esta quarta-feira, 27 de maio.

"As figuras públicas têm vidas normais como todas as outras pessoas. Eles quiseram voltar e quiseram perceber como é que funcionava outra vez, e depois é inevitável porque as pessoas aparecem em algum sítio e toda a gente sabe... E agora têm de dizer outra vez que não estão juntos. Isto é muito complicado de gerir para a maior parte das pessoas", disse Cristina Ferreira.

