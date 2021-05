Carolina Patrocínio está esta quinta-feira, 27 de maio, de parabéns pelas 34 primaveras e a data foi destacada nas redes sociais da irmã mais velha, Mariana Patrocínio.

A advogada demonstrou o seu amor pela irmã com uma mensagem que acompanha uma sequência de memórias fotográficas.

"Dividimos o mesmo quarto durante muitos anos, andávamos de roupas iguais, tínhamos as mesmas rotinas na escola e nas férias, vivemos as duas sozinhas, fazíamos tudo juntas. Agora moramos em frente uma da outra e ainda hoje as nossas vidas são lado a lado. A cumplicidade mais fechada é a nossa. Obrigada, mana, por estares sempre ao meu lado e quereres o melhor para mim, pela tua frontalidade, mesmo quando me custa um bocadinho. Parabéns pelos 34 anos", escreveu.

