Na tarde desta segunda-feira, 11 de março, vários membros da família real britânica reuniram-se na Abadia de Westminster, em Londres, para uma cerimónia que aconteceu a propósito do Dia da Commonwealth.

Sofia, duquesa de Edimburgo, estava entre os presentes e deslumbrou com o seu visual irrepreensível.

A cunhada do rei Carlos III brilhou com um vestido/casaco bege de Suzannah London. No entanto, a grande estrela do visual foi o chapéu de Jane Taylor, com pormenores em preto.

