Sara Sampaio vive uma fase feliz a nível profissional. Esta quinta-feira, 9 de fevereiro, a atriz esteve na antestreia do filme 'At Midnight', uma comédia romântica na qual teve a oportunidade de participar.

Para o evento, que aconteceu no México, Sara elegeu um visual romântico e clássico, ao usar uns calções em tons de nude conjugados com um top preto, em veludo, com um laço.

A modelo terminou o look com uns scarpin metalizados e uma maquilhagem mais marcante.

