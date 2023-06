'Rabo de Peixe' é um sucesso na Netflix. A produção portuguesa, com realização de Augusto Fraga, continua a conquistar telespetadores e muitos elogios.

Depois de chegar ao 7.º lugar no top mundial, eis que um dos atores que integra o elenco, Frederico Amaral, decidiu partilhar um vídeo único em jeito de comemoração.

Na gravação, publicada no Instagram, este surge dentro do carro com Albano Jerónimo.

"Rabo de Peixe em 7.° do TOP 10 Mundial?", escreveu Frederico na legenda da publicação.

