Já lá diz o ditado: 'quem sai aos seus não degenera' e o mesmo aplica-se à filha de Helena Coelho. A influencer partilhou na sua conta de Instagram um vídeo adorável da menina na qual esta abre uma série de recebidos.

No meio de alguns tropeços, a pequena Íris revela-se deslumbrada com os bonecos de peluche com que foi presenteada.

"Sempre que gravo estes vídeos subitamente a Íris fica trapalhona, escorrega, tropeça, não sei, mas tem graça.

O Zito não estava dentro da caixa propositadamente, eu pus tudo dentro da caixa no hall de entrada, levei para o quarto dela já com a fita vermelha e comecei a ouvir barulho dentro da caixa e a ver uma pata a tentar arranhar e entretanto… a Íris chegou ahaha

O tamanho dos brinquedos não a deslumbra, o preferido foi o mais pequenino

Compre os brinquedos que comprar, o favorito será sempre o Zito

Todos os animais (e eu incluída ahahah) levaram beijinho… menos o pinguim

No final do vídeo ela ia dar um beijinho ao Zito e… desequilibrou. Ele assustou-se mas nunca lhe faz nada de mal

A girafa tem manchas, a vaca tem manchas. Logo a girafa faz muuu! Errada não está", escreveu Helena na legenda da publicação.

Eis o momento:

