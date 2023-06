Juntamente com Ben Affleck, seu companheiro, Jennifer Lopez foi uma das estrelas que posou na passadeira vermelha da antestreia do filme 'The Flash', em Ovation Hollywood, que aconteceu esta segunda-feira, 12 de junho.

Para a ocasião, enquanto o artista usou um fato clássico de Dolce&Gabanna, a cantora brilhou com um vestido da Gucci, que combinava saia nude com a parte superior preta.

Uma peça que Cristina Ferreira adorou, conforme afirmou nas stories da sua página de Instagram.



© Instagram - Cristina Ferreira

