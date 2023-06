Nos últimos dias voltaram a ganhar força os rumores de um alegado clima de mal-estar entre Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez. Tudo porque a mãe de CR7 esteve em Madrid para o aniversário do neto, Cristianinho, mas não ficou na casa do filho e da 'nora'.

Dizia-se na imprensa que Georgina teria convidado um grande grupo de amigos para ficarem na mansão, levando a que não houvesse espaço para dona Dolores. Contudo, parece que a decisão da namorada do futebolista português não teve qualquer maldade e até foi combinada com a matriarca do clã Aveiro.

"Isto estava tudo combinado", assegurou Gonçalo Quinaz na crónica social do 'Dois às 10'.

"Eram muitos miúdos, muitas crianças, e ela queria, e precisa, de descansar e quis dar-lhes o espaço deles, para estarem à vontade, deitarem-se mais tarde", contou o comentador.

Quinaz disse ainda em direto ter informações de que "foi combinado ainda antes de ela [Dolores Aveiro] arrancar para lá que iria ser assim".

