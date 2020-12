Cristina Ferreira decidiu levantar a ponta do véu e revelou alguns pormenores sobre o último 'Você na TV', marcado para o dia 31 de dezembro.

Como a diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou este sábado, 12 de dezembro, no 'Em Família', a última transmissão do programa - que ocupou as manhãs da estação durante vários anos - vai ser apresentada por Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha.

“Vamos fazer o último ‘Você na TV’ os três juntos”, disse Cristina enquanto estava à conversa com Maria e Goucha.

Mas não fica por aqui. Iva Domingues também vai fazer parte desta emissão especial. Sobre esta última apresentadora, Goucha recordou que Iva apresentou o 'Você na TV' na altura em que Cristina foi mãe: "Podiamos fazer um 'best of' dela quando dizia às pessoas 'eu também sou mãe, eu também sou mãe'".

Recorde-se que a partir de janeiro de 2021, Manuel Luís Goucha vai passar para as tardes do canal e as manhãs vão ficar com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

