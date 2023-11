Os reis de Espanha estiveram acompanhados pelos príncipes Frederico e Mary da Dinamarca neste que foi o último dia da visita oficial à Dinamarca.

Para esta ocasião, Letizia optou por um visual muito elegante, ao qual trouxe um apontamento de cor com um casaco comprido cor-de-rosa, que colocou sobre os ombros, e uma pequena mala que pertence à filha mais velha, a princesa Leonor.

Mas a 'estrela' do visual é mesmo o vestido branco, que estreou em Nova Iorque há cerca de um ano.

Trata-se de um uma peça da Ralph Lauren, estilo camiseiro, com botões em madrepérola e mangas compridas, saia plissada e comprimento midi. Possui cinto do mesmo tecido com fivela onde está gravado o nome da marca.

Para completar, sapatos de salto em tom nude. Veja as fotografias da rainha na galeria.

