Melania Trump despediu-se da mãe, Amalija Knavs, esta sexta-feira, dia 19 de janeiro. O funeral aconteceu em Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos da América.

Na cerimónia fúnebre também marcaram presença Donald e Barron Trump, marido e filho de Melania, e também Viktor Knavs, pai da ex-modelo.

Melania Trump chegou à igreja de óculos escuros e com um semblante muito pesado, o mesmo com que foi fotografado o ex-presidente dos Estados Unidos da América.

A imprensa internacional destaca o facto de Barron se ter mostrado muito atencioso com os pais durante o funeral, para além do facto de já estar mais alto do que Melania e Donald Trump.

Amalija Knavs, vale lembrar, morreu na semana passada, aos 78 anos.

