Atualmente no Algarve, Rita Pereira encontra-se a viver uns dias muito felizes na companhia dos familiares e amigos mais próximos. Ora, de maneira a facilitar a logística das viagens, a artista decidiu alugar uma carrinha, escolha da qual não se arrepende...

"Quando decidi vir para o Algarve em família, fiquei indecisa entre trazermos 2 carros ou alugar uma carrinha de 8 lugares. Além de sair mais barato, viemos juntos, a curtir um sonzinho, a rir, com espaço a sobrar, confortáveis e com todas as malas e sacos de comida arrumadinhos. Melhor opção que fiz! Sem falar na minha 'pausa' a conduzir a família", notou na legenda da publicação.

Ora veja!

