Zezinho chegou ao fim da linha. O jovem de Matosinhos abandonou 'O Triângulo' na noite deste domingo, 7 de maio, numa votação que acabou por ser ganha por Isa Oliveira.

A gala começou com cinco nomeados, Inácia Nunes, Isa Oliveira, Mariana Duarte, Rafael Mota e Zezinho, embora três deles tenham sido, durante a noite, salvos.

Com 45%, Zezinho foi a escolha dos espectadores para abandonar o jogo. Já Isa Oliveira, com 55%, conseguiu garantir a continuidade no programa.

