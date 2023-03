Os concorrentes de 'O Triângulo' foram todos castigados esta sexta-feira, dia 31 de março, devido a uma atitude de Domingos Terra.

O concorrente confessou que combinou um código com pessoas próximas que deixou no exterior, que ficaram de lhe enviar roupa com cores que variassem de acordo com a sua aprovação perante os espectadores.

Assim, sempre que recebesse uma peça de roupa de cor verde, isso significaria que as suas atitudes estariam a ser bem aceites pelo público. Por outro lado, o vermelho significaria o contrário.

Tamara Rocha contou este desabafo de Domingos a uma outra colega, imagens que foram hoje transmitidas a todo o grupo.

O Mestre anunciou que devido a esta quebra das regras do jogo, todos os participantes estão impedidos de receber roupa do exterior, até ordem em contrário.

Vale recordar que o mesmo castigo foi aplicado na última edição do 'Big Brother', devido a uma situação semelhante.

