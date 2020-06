Rita Ora começou a manhã de quarta-feira com banhos de sol no jardim de sua casa. Um momento 'quente' que foi registado em foto e que, como seria de esperar, aqueceu as redes sociais ao ser partilhado na sua conta oficial de Instagram.

"Não encontrei o meu biquíni", brincou a cantora na legenda de um conjunto de fotografias onde se mostra de calças e soutien vermelho.

A imagens estão agora a fazer sucesso entre os fãs pelo facto de realçarem a excelente forma física de Rita Ora.

Curioso? Veja as imagens na galeria.

