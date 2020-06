A modelo voltou a destacar-se com as recentes imagens que partilhou no Instagram.

Kylie Jenner dá muitas vezes destaque ao lado mais sensual nas redes sociais, onde reúne milhares de fãs. Ainda esta terça-feira, a celebridade voltou a dar nas vistas com as recentes imagens partilhadas no Instagram, onde aparece em lingerie. Novamente loira, com um soutien da marca Gucci, foi desta forma que a jovem, de 22 anos, surgiu no Instagram e não passou despercebida aos olhos dos fãs. Leia Também: Filha de Kylie Jenner é capa da Vogue... com foto tirada com telemóvel

