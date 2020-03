A rainha Margarida da Dinamarca decidiu pronunciar-se sobre o surto do novo coronavírus que abala a Europa, e fê-lo através de um vídeo nas redes sociais em que frisa a importância das medidas de prevenção para evitar as mortes dos que nos são próximos.

"Tenho um apelo a todos: o coronavírus é um hóspede perigoso. Espalha-se fácil e está a ir muito rápido. Uma pessoa pode infetar muitas, mesmo sem se sentir doente, e a infeção continua numa cadeia longa e assustadora. Nessa cadeia, as pessoas morrem. Uma criança pode perder a avó; a filha, o pai; a mulher, o marido. É uma cadeia que precisamos quebrar e podemos quebrar. Isto só pode acontecer quando todos pensamos e fazemos a mesma coisa ao mesmo tempo e no tempo certo", afirmou, cita a revista Hello.

E rematou, frisando: "O conselho das autoridades é realmente bastante simples: lavar as mãos, manter a distância, evitar contacto físico e ficar em casa".

