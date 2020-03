Harry e Meghan Markle encontram-se no Reino Unido onde, ao longo dos últimos dias, marcaram presença numa série de eventos especiais. Um deles foi no Teatro Nacional de Londres, para a qual a duquesa foi sozinha uma vez que é patrona da causa (na sequência da sua carreira anterior como atriz).

O visual que usou nesta ocasião acabou por ser bastante comentado pela sua beleza e elegância, uma vez que era totalmente branco.

Contudo, há um outro pormenor que está a chamar a atenção, nomeadamente, uma peça de joalharia muito especial.

Se reparar no fio de Meghan então perceberá que o pendente é chamado de 'Pendente do Amor' e foi criado pela designer Sophie Lis.

No colar pode ler-se uma referência a um poema francês do século XIX que diz: "A cada dia amo-te mais, mais do que ontem e menos do que amanhã".

No mínimo romântico, não acha?

