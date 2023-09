Pouco mais de nove meses depois, as portas da 'casa mais vigiada do país' voltaram a abrir-se. Começou oficialmente a 16.ª edição do 'Big Brother' em Portugal, um dos programas de maior sucesso em todo o mundo.

Cristina Ferreira foi a anfitriã que deu as boas-vindas aos novos 20 concorrentes, numa noite que começou com a explicação sobre os novos moldes do formato.

A casa encontra-se agora dividida em duas: de um lado, uns irão viver com muita comida, piscina, espaço de sobra, tabaco e muito mais; no outro, dentro de um anexo de apenas 20 metros quadrados, os restantes concorrentes estarão privados da luz do sol e de grandes luxos, sendo que terão apenas o mínimo indispensável.

A lista de concorrentes é composta por 20 pessoas, com idades compreendidas entre os 21 e os 46 anos. Das profissões de cada um destacam-se três jogadores de futebol, um fisioterapeuta, uma professora, um agente da PSP, uma modelo e duas influenciadoras digitais. Confira aqui a lista completa de participantes.

A noite, como já é hábito, terminou com nomeações. Na casa principal, Rodrigo Escórcio, Márcia Soares e Zé Pedro Rocha vão a votos, aos quais se juntam Vina Ribeiro e André Lopes, do anexo. O líder da primeira semana será Fábio Gonçalves.

Embora o programa ainda agora tenha começado, já houve tempo para a primeira polémica. Francisco Vale, questionado sobre as primeiras impressões que teve de duas colegas, Palmira Rodrigues e Mariana Pinto, disse o seguinte: "Não tive uma boa primeira impressão do meu lado direito [Palmira] e do lado esquerdo [Mariana] tive. Fisicamente, como é óbvio... pronto, não é óbvio, não estou a chamar feio a ninguém".

As declarações estão a ser muito criticadas e já há quem peça a expulsão, como pode conferir aqui.

