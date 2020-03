Ao longo da última semana, Leonor Poeiras esteve a fazer companhia aos telespetadores das tardes da TVI ao comando do programa 'A Tarde é Sua'. Agora que Fátima Lopes irá regressar, Leonor poderá finalmente estar com o seu filho, o qual não via há 22 dias, tal como referiu numa publicação na sua conta de Instagram.

Ora, foi também nesta plataforma que a apresentadora partilhou uma bonita fotografia que simboliza o reencontro entre os dois.

Na legenda da publicação apenas colocou um emoji em forma de coração.

