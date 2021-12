Em setembro de 2021 o site Politico teve acesso a documentos que detalham os planos do Reino Unido para quando a rainha Isabel II morrer.

A Operação London Bridge será desencadeada assim que a morte da monarca for confirmada. Desde a forma como a notícia será comunicada até aos preparativos para o funeral e a proclamação do novo rei Carlos, nesta galeria analisamos os destaques do plano.

