Desde que foi mãe, Jessica Athayde não tem tido problemas em mostrar o lado real da maternidade e em revelar aos seus seguidores as maiores fragilidades.

Ainda ontem, por exemplo, a artista fez um género de desabafo na sua conta de Instagram, recordando as coisas que disse que nunca permitiria quando fosse mãe, mas nas quais acabou por ceder.

"Eu sempre disse que não ia ter brinquedos na sala, que o Oli se quisesse brincar tinha de o fazer no quarto dele... sim, claro!", escreveu.

"Também disse que nenhum filho meu andaria vestido de Mickey. Eu disse muita coisa, poucas delas ponho em prática", confessa.

A atriz conclui que o melhor é deixar-se levar e ver o que vai acontecendo. "Quantos meltdowns tiveram na vossa casa estes dias? Eu começo!24 - calmo! Ainda com miúdos felizes porque sabiam que se não se portassem bem não haveria presentes; 25 - descontrolo e sem sestas, umas 72662 birras entre lágrimas e gargalhadas; 26 - depois dos presentes que recebeu, obrigatório mesmo era dormir a sesta com os copos da sopa que tirou do armário".

"Ahh e ainda tivemos o momento que tinha porque tinha de ir ao mar, saí da praia com o puto debaixo do braço a espernear. Mas não há melhor! Meu urso querido", completa.

Leia Também: "Acordou crescido hoje". Jessica Athayde mostra Oliver em novas fotos