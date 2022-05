Esta terça-feira, 17 de maio, Ana Sofia Martins esteve na RFM onde respondeu às perguntas da rubrica 'À Cara Podre'.

Questionada sobre aquilo que o marido, David Fonseca, mudaria em si, a modelo e atriz respondeu:

"A minha ansiedade, porque depois sobra sempre para ele. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, a pessoa que está mais perto de nós é que a leva com tudo e eu gostava de ser menos ansiosa com a vida em geral. Estou a trabalhar nisso".

Respondendo à mesma pergunta mas desta vez quanto à sogra, Ana Sofia afirmou: "Talvez o facto de eu viver em Lisboa e ela viver em Leiria, porque acho que ela gostava de me ter mais perto dela. Sinto o mesmo. É mesmo querida. É uma pessoa muito culta e acho que me faz muito bem".

