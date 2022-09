Rita Seguro tornou-se uma cara bem conhecida dos portugueses pela versatilidade que apresentou na televisão nacional. Foi apresentadora e atriz mas, de repente, deixou de ser vista na 'caixa mágica', embora ainda hoje continue a ser reconhecida.

Em entrevista no programa 'Goucha', Rita Seguro confessou que fechou o "ciclo" da televisão, isto depois do fim do programa 'DeLuxe', que a levou a ficar mais alocada às novelas.

"Estava numa fase de algum desencanto, estagnação... O meio mudou bastante. [Mudei] aquela minha ilusão de que há coisas que valem mais", explicou.

Foi aí que, ao repensar a sua vida profissional, decidiu viajar com o companheiro, o piloto Luís Baeta, para o Dubai, onde esteve cinco anos.

Agora, de novo em Portugal, Rita Seguro ganha a vida como designer de joias. Abriu um ateliê em Campo de Ourique, onde vende as peças que produz. "Sou autodidata. Aprendi a maioria das coisas sozinha e com vídeos no Youtube", confessou.

