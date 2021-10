Tom Cruise fez uma rara aparição pública durante o fim de semana. O ator, de 59 anos, esteve com o filho, Connor, de 26, no estádio Oracle Park, em São Francisco, para assistiram juntos a um jogo de basebol.

Captado pelas câmaras, Tom Cruise espantou pela sua presença inesperada mas também pela sua apresentação. O ator parecia estar com o rosto diferente, bastante mais inchado, o que deu que falar nas redes sociais.

"O que é que aconteceu com o Tom Cruise? Parece que envelheceu 20 anos", pode ler-se entre os muitos comentários que circulam no Twitter. "Só pode ser um sósia", aponta um outro seguidor. "Quase não o reconheci", lê-se ainda entre as muitas mensagens de espanto.

