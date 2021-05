Andra Day, uma atriz já nomeada aos Óscares, falou recentemente à revista InStyle sobre a luta que travou durante as filmagens de 'The United States vs. Billie Holiday', devido ao seu vício em pornografia.

A atriz explicou que ao retratar a falecida cantora de jazz, decidiu não dar vida a cenas sexuais por causa das suas próprias experiências. "Eu não queria nenhum elemento de sexualização. Tinha acabado de lidar com algo na minha própria vida — o vício em pornografia"", disse Day.

A atriz acrescentou que o papel a ajudou a superar a sua adição ao permanecer fiel à personagem. "Sinto agora, depois de interpretar a Billie, que a estou a honrar e à força que é a feminilidade. Estou definitivamente mais saudável porque estou fora do vício, por assim dizer".

Apesar da pornografia ser extremamente popular, é um assunto muito delicado para a maioria das pessoas. Há muita controvérsia em torno da indústria do entretenimento adulto e, presumivelmente, não deixará de ser um assunto pouco discutido em público durante uns tempos. No entanto, estas celebridades têm algo a dizer sobre o tema ou sobre os seus próprios hábitos de consumo.

