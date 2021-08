É muito raro ver a rainha Isabel II sem uma mala e há quem pergunte o que a monarca britânica traz lá dentro.

Será que leva as coisas ditas 'normais' como a maioria das pessoas ou outro tipo de objetos mais curiosos?

Bem, de acordo com um especialista, uma das coisas que Isabel II costuma levar consigo é um canivete - sim, leu bem.

Phil Dampier, autor de 'What's In The Queen's Handbag: And Other Royal Secrets', disse em entrevista à Hello! que na carteira a rainha também costuma levar guloseimas para dar aos seus cães.

"Às vezes umas palavras cruzadas cortadas de um jornal por um empregado no caso de ter de 'matar' tempo", acrescentou ainda.

Para além disso, a monarca leva um pacote de rebuçados de mentol, uns óculos para ler, uma caneta e ainda adoçante para as suas bebidas.

Por fim, mas não menos importante, Isabel II transporta ainda um gancho para segurar a mala na mesa.

