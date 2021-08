Fernanda Serrano voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram novas imagens das suas férias de sonho.

A atriz encontra-se nas Maldivas com o namorado, Ricardo Pereira. E foi a partir do local que revelou um vídeo onde mostra o incrível quarto de hotel onde o casal se encontra hospedado, no Hard Rock Hotel Maldives.

"Tal como imaginámos", garante Fernanda na legenda das imagens.

Ora veja:

Leia Também: Novas fotos dos dias românticos de Fernanda Serrano nas Maldivas