Cristina Ferreira está a viver dias de princesa no Dubai. A apresentadora viajou para os Emirados Árabes Unidos na passada sexta-feira, na companhia de uma amiga, e desde então tem partilhado com os seguidores os pormenores desta escapadinha

Logo à chegada, o rosto da TVI dividiu com os fãs as imagens do luxuoso quarto de hotel onde está instalada.

Cristina Ferreira está no Mandarin Oriental Jumeira, hotel de cinco estrelas onde por quatro noites os preços variam entre os 10 mil e os 14 mil euros, chegando até aos 26.900 euros nos quartos mais luxuosos.

