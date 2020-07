Carolina Deslandes juntou-se ao amigo Jimmy P. para um projeto único, 'Mercúrio' - um novo EP que resulta da parceria entre os dois músicos.

Radiante com o lançamento deste projeto, que acontece esta sexta-feira, à meia-noite, a cantora dedicou a Jimmy P. uma mensagem emotiva onde agradece todo o apoio que o amigo lhe deu.

"Querido Jimmy, Juas, Joel. Obrigada por confiares em mim para dividir esta viagem contigo. Obrigada pela paciência, pela compreensão e pela amizade. Obrigada por teres puxado por mim, por me teres tornado melhor artista e melhor pessoa ao longo deste caminho", começa por ler-se na conta oficial de Instagram de Deslandes.

"Pusemos o ego de parte e fizemos aquilo que os artistas devem fazer sempre: servir as canções e elevá-las ao lugar onde elas devem e merecem estar. Sinto um orgulho gigante neste projecto e em nós. Por não termos baixado os braços quando o mundo fechou a porta do futuro, pela nossa resiliência e por termos sempre como objectivo deixar as nossas famílias orgulhosas. Nunca fui tão livre num projecto como neste. Falei de amor, de dor, de sexo, de separação e de entrega. Deixei-me ser vulnerável porque sabias que tinhas a minha Back. Obrigada Reis por teres sido o maestro deste planeta. Obrigada, mesmo", completou.

