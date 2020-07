A aproveitar esta fase para passar mais tempo com as crianças, Carolina Deslandes tem desfrutado de uns dias de descanso na companhia dos filho, Santiago, Benjamim e Guilherme. Momentos que a artista tem destacado na sua página de Instagram.

Ainda esta quinta-feira, a cantora contou aos fãs que tem aproveitado estas férias para ficar de cara lavada e deixar de lado muitas rotinas de beleza.

"Não trouxe maquilhagem nem babyliss e penteio-me com a escova dos miúdos quando me lembro. Deito-me as 23h. Renovar energias é mesmo preciso", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que aparece de 'cara lavada'.

Antes de terminar, destacou também que esta sexta-feira, 24 de julho, vai realizar um concerto em Ansião, em formato drive in. "Gostava de vos ter lá e de cantar para vocês. Vou deixar o link na bio. Até amanhã", rematou.

