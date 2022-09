O funeral da Rainha Isabel II terá lugar na segunda-feira na Abadia de Westminster, no centro de Londres, culminando décadas de preparação meticulosa, com um programa cheio de pompa e tradição num dia declarado feriado nacional.

Este é o programa das cerimónias fúnebres:

- 6h30: Encerram as visitas públicas ao Palácio de Westminster, o edifício do parlamento, onde o corpo da rainha se encontra desde quarta-feira. A fila de milhares de pessoas chegou a ultrapassar oito quilómetros e um tempo de espera de 25 horas.

- 10h44: O caixão é transportado para a Abadia de Westminster em cortejo militar acompanhado pelo Rei Carlos III e membros da família real. A urna segue numa carruagem de artilharia com 123 anos usada no funeral da Rainha Vitória, em 1901, e será puxado por cordas por 98 marinheiros.

- 11h00: Funeral de Estado na presença de cerca de 2.000 convidados, incluindo centenas de líderes e monarcas internacionais, bem como 200 pessoas condecoradas pelo serviço ao país e à comunidade, nomeadamente durante a pandemia de covid-19.

- Cerca das 11h55: Dois minutos de silêncio na Abadia e resto do país após o soar do toque de corneta "The Last Post", normalmente tocado em funerais de soldados mortos em combate.

- Cerca das 12h00: Hino "God Save the King" encerra cerimónia na Abadia. O caixão, acompanhado por membros da família real e soldados dos diferentes ramos das forças armadas sai novamente em cortejo através das ruas de Londres, passando pelo Palácio de Buckingham.

- 13h00: Cortejo chega ao Arco de Wellington e o caixão é transferido para o carro funerário oficial, que transportará o corpo até ao Castelo de Windsor. Rei Carlos III e outros membros da família real partem para Windsor após o Hino Nacional.

- 15h00: Carro funerário chega a Windsor para um cortejo até ao Castelo real através de soldados das forças armadas, ao qual o Rei Carlos III e membros da família real se vão juntar no final, até à Capela de São Jorge. O caixão é levado para o interior da igreja.

- 16h00: Missa na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor com o Rei e membros da família real, funcionários antigos e atuais da Rainha e outros dignatários, cerca de 800 pessoas no total. Pero do final, a Coroa Imperial de Estado, esfera e ceptro reais serão retirados de cima do caixão.

- 16h45: Fim da missa no Castelo de Windsor e os convidados, incluindo a família real, saem. Este evento representa o fim do programa público das cerimónias fúnebres.

- 19h30: Missa privada apenas para a família real na Capela Memorial ao Rei Jorge VI, onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã da Rainha. Isabel II e o marido, príncipe Filipe, sepultado em 2021 no Jazigo Real, serão enterrados juntos no mesmo local.

